We are activating a Weather Authority Alert for today from 3PM-11PM, for the possibility of severe thunderstorms. 

spc outlook

With warm, humid air in place today, and a cold front moving across the region tonight, thunderstorms will increase in coverage this afternoon and evening. Some storms may turn severe, with the potential for damaging winds, tornadoes, and large hail.  Storms will develop first over Southeast Missouri and Southern Illinois by mid-afternoon, and exit areas of Kentucky toward 10-11PM. 

timing

Be sure you have multiple ways to receive warnings today, including the WPSD Radar app and a NOAA weather radio.  Our team will be tracking the storms all day, so stay with WPSD Local 6 as we track storms. 

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