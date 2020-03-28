THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 70 IN
EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN SOUTHEAST ILLINOIS
EDWARDS
IN SOUTHERN ILLINOIS
ALEXANDER FRANKLIN GALLATIN
HAMILTON HARDIN JACKSON
JEFFERSON JOHNSON MASSAC
PERRY POPE PULASKI
SALINE UNION WABASH
WAYNE WHITE WILLIAMSON
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
BALLARD CARLISLE FULTON
GRAVES HICKMAN MCCRACKEN
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN SOUTHEAST MISSOURI
BOLLINGER BUTLER CAPE GIRARDEAU
CARTER MISSISSIPPI NEW MADRID
PERRY RIPLEY SCOTT
STODDARD WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BLOOMFIELD, CAIRO,
CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE, CARMI, CHARLESTON, CLINTON, DONIPHAN,
ELIZABETHTOWN, FAIRFIELD, GOLCONDA, GRAYVILLE, HARRISBURG,
HERRIN, HICKMAN, JACKSON, JONESBORO, MARBLE HILL, MAYFIELD,
MCLEANSBORO, METROPOLIS, MOUND CITY, MOUNT CARMEL, MOUNT VERNON,
MURPHYSBORO, NEW MADRID, PADUCAH, PERRYVILLE, PIEDMONT,
PINCKNEYVILLE, POPLAR BLUFF, SHAWNEETOWN, SIKESTON, VAN BUREN,
VIENNA, WEST FRANKFORT, WEST SALEM, AND WICKLIFFE.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN INDIANA...
KENTUCKY...ILLINOIS...
OHIO RIVER AT NEWBURGH DAM, MOUNT VERNON, J.T. MYERS DAM,
SHAWNEETOWN, GOLCONDA, SMITHLAND DAM, PADUCAH, OLMSTED LOCK,
AND CAIRO
.MINOR TO MODERATE FLOODING CONTINUES ON THE OHIO RIVER. THE RIVER
WILL FALL BELOW FLOOD STAGE NEXT WEEK OR NEXT WEEKEND AT MOST LOCATIONS
ABOVE THE TENNESSEE RIVER.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 10:00 AM SATURDAY THE STAGE WAS 43.6 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 44.0 FEET BY
AFTER MIDNIGHT TOMORROW THEN BEGIN FALLING.
* IMPACT...AT 43.0 FEET...MODERATE FLOODING OCCURS AFFECTING SEVERAL
SMALL UNPROTECTED TOWNS.
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