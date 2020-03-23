Kentucky Oaks Mall

PADUCAH -- The interior of the Kentucky Oaks Mall in Paducah will be closed.

Joe Bell, spokesman for the mall, says they are planning to close the mall at 8 p.m. Monday.

The decision comes as Gov. Andy Beshear has order non-essential businesses to close at 8 p.m. on Monday.

Non-essential stores include department stores, clothing stores, and sporting good stores among others.

Bell says he will send an update on which stores at the mall are closed due to this decision.

We will post that list in this story once we get it.

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