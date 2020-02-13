Lately it seems we've talked a lot more about flooding than snow during winter.
Meteorologist Trent Okerson explains in the video if flooding is the new normal for our winters.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN INDIANA... KENTUCKY...ILLINOIS...MISSOURI... OHIO RIVER AT OWENSBORO...NEWBURGH DAM...EVANSVILLE...MOUNT VERNON... J.T. MYERS DAM...SHAWNEETOWN...GOLCONDA...SMITHLAND DAM...PADUCAH... OLMSTED DAM AND CAIRO .WATER LEVELS CONTINUE TO RISE ON THE OHIO RIVER FROM NEWBURGH DAM INDIANA ALL THE WAY DOWN TO CAIRO ILLINOIS. MINOR FLOODING IS IS OCCURRING AT MOST LOCATIONS WITH MODERATE FLOODING FORECAST AT MANY POINTS FROM SHAWNEETOWN DOWN TO CAIRO. THE ONLY RIVER POINT THAT IS EXPECTED TO TOUCH MAJOR STAGE CRITERIA IS OLMSTED DAM. ADJUSTMENTS TO THESE FORECASTS ARE POSSIBLE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... SAFETY MESSAGE... NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED FORECASTS. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/ && THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE OHIO RIVER AT PADUCAH * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 8:00 PM WEDNESDAY THE STAGE WAS 43.0 FEET. * FLOOD STAGE IS 39.0 FEET. * MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST. * FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 46.0 FEET BY WEDNESDAY MORNING THEN BEGIN FALLING. * IMPACT...AT 47.0 FEET...PROPERTY DAMAGE BEGINS ON THE THE ILLINOIS AND KENTUCKY SIDES OF THE RIVER. &&
Currently in Paducah