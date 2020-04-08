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Stuck inside and running out of things to watch on Netflix? Technology reporter Jamey Tucker is offering a Zoom meeting where you can ask him anything about tech!

To join, click this link at 7 p.m. Central Time on Wednesday, April 8. The meeting ID is: 166 214 410.

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Check it out if you have questions questions, want to learn something new, or if you’ve been curious about how Zoom meetings work. Jamey says he'll talk about ways to save money, speed up your internet connection and ways to be more productive while you're at home amid the coronavirus outbreak.

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