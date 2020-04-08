THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 90 IN
EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN SOUTHEAST ILLINOIS
EDWARDS
IN SOUTHERN ILLINOIS
ALEXANDER FRANKLIN GALLATIN
HAMILTON HARDIN JACKSON
JEFFERSON JOHNSON MASSAC
PERRY POPE PULASKI
SALINE UNION WABASH
WAYNE WHITE WILLIAMSON
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTHWEST INDIANA
POSEY
IN SOUTHWEST INDIANA
GIBSON PIKE SPENCER
VANDERBURGH WARRICK
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
BALLARD CALDWELL CALLOWAY
CARLISLE CHRISTIAN CRITTENDEN
DAVIESS FULTON GRAVES
HENDERSON HICKMAN HOPKINS
LIVINGSTON LYON MARSHALL
MCCRACKEN MCLEAN MUHLENBERG
TODD TRIGG UNION
WEBSTER
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN SOUTHEAST MISSOURI
BOLLINGER BUTLER CAPE GIRARDEAU
CARTER MISSISSIPPI NEW MADRID
PERRY RIPLEY SCOTT
STODDARD WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD,
BOONVILLE, CADIZ, CAIRO, CALHOUN, CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE,
CARMI, CHARLESTON, CLINTON, DIXON, DONIPHAN, EDDYVILLE,
ELIZABETHTOWN, ELKTON, EVANSVILLE, FAIRFIELD, FORT BRANCH,
GOLCONDA, GRAYVILLE, GREENVILLE, HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN,
HICKMAN, HOPKINSVILLE, JACKSON, JONESBORO, MADISONVILLE,
MARBLE HILL, MARION, MAYFIELD, MCLEANSBORO, METROPOLIS,
MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT CARMEL, MOUNT VERNON, MURPHYSBORO,
MURRAY, NEW MADRID, OWENSBORO, PADUCAH, PERRYVILLE, PETERSBURG,
PIEDMONT, PINCKNEYVILLE, POPLAR BLUFF, POSEYVILLE, PRINCETON,
ROCKPORT, SHAWNEETOWN, SIKESTON, SMITHLAND, VAN BUREN, VIENNA,
WEST FRANKFORT, WEST SALEM, AND WICKLIFFE.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
ILLINOIS...KENTUCKY...MISSOURI...
OHIO RIVER AT PADUCAH
OHIO RIVER AT OLMSTED LOCK AND DAM
OHIO RIVER AT CAIRO
.MINOR TO MODERATE FLOODING CONTINUES ALONG PORTIONS OF THE LOWER OHIO
RIVER. WATER LEVELS CONTINUE TO FALL SLOWLY AT ALL FORECAST POINTS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH.
* UNTIL LATE TONIGHT.
* AT 11:00 AM WEDNESDAY THE STAGE WAS 39.7 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL TO BELOW FLOOD STAGE BY
THIS EVENING.
* IMPACT...AT 39.0 FEET...MINOR FLOODING OCCURS AFFECTING MAINLY
BOTTOMLAND AND SURROUNDING LOW LYING AREAS.
&&
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHEASTERN HICKMAN COUNTY IN WESTERN KENTUCKY...
CARLISLE COUNTY IN WESTERN KENTUCKY...
SOUTHWEST MCCRACKEN COUNTY IN WESTERN KENTUCKY...
SOUTHEASTERN BALLARD COUNTY IN WESTERN KENTUCKY...
NORTHWESTERN GRAVES COUNTY IN WESTERN KENTUCKY...
* UNTIL 730 PM CDT.
* AT 645 PM CDT, SEVERE THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE
EXTENDING FROM NEAR BARLOW TO NEAR WICKLIFFE TO WYATT, MOVING
SOUTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND QUARTER SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
BARDWELL, WICKLIFFE, BARLOW, LOVELACEVILLE, ARLINGTON, LOWES, FANCY
FARM AND BLANDVILLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A TORNADO WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT FOR WESTERN
KENTUCKY...AND SOUTHEASTERN MISSOURI.
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.
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HAIL...1.00IN;
WIND...60MPH