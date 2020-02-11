...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVER IN INDIANA...
KENTUCKY...ILLINOIS...MISSOURI...
OHIO RIVER AT MOUNT VERNON
OHIO RIVER AT J.T. MYERS DAM
OHIO RIVER AT SMITHLAND DAM
OHIO RIVER AT NEWBURGH DAM
OHIO RIVER AT PADUCAH
OHIO RIVER AT CAIRO
.HEAVY RAINFALL OVER THE LAST WEEK COMBINED WITH ADDITIONAL
RAINFALL OVER THE NEXT 48 HOURS WILL CAUSE FLOODING TO DEVELOP OR
WORSEN ALONG THE LOWER OHIO RIVER. MINOR FLOODING IS FORECAST FROM
NEWBURGH DAM TO SMITHLAND DAM, EXCEPT MODERATE AT SHAWNEETOWN.
MODERATE FLOODING IS EXPECTED FROM PADUCAH TO CAIRO, EXCEPT MAJOR AT
OLMSTED DAM.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 1:00 PM TUESDAY THE STAGE WAS 40.4 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 46.0 FEET BY
THURSDAY, FEBRUARY 20TH, THEN BEGIN FALLING.
* IMPACT...AT 47.0 FEET...PROPERTY DAMAGE BEGINS ON THE THE ILLINOIS
AND KENTUCKY SIDES OF THE RIVER.
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...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH
LATE WEDNESDAY NIGHT...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR ALL OF SOUTHERN ILLINOIS, SOUTHWEST
INDIANA, WESTERN KENTUCKY, AND SOUTHEAST MISSOURI.
* FROM WEDNESDAY MORNING THROUGH LATE WEDNESDAY NIGHT
* MODERATE TO HEAVY RAIN WILL RETURN TO THE AREA ON WEDNESDAY. THE
MOST LIKELY AREA TO SEE HEAVY RAIN IS WEST KENTUCKY AND
SOUTHWEST INDIANA. HOWEVER, MOST AREAS CAN EXPECT 1 TO 2 INCHES
OF RAIN.
* THE GROUND IS SATURATED SO ALMOST ALL OF THE RAIN WILL QUICKLY
RUN OFF INTO STREAMS AND RIVERS. WATER WILL CONTINUE TO COLLECT
IN LOW LYING AREAS AND WILL LIKELY SPREAD INTO AREAS THAT ARE
NOT NORMALLY PRONE TO FLOODING. LOW WATER CROSSINGS SHOULD BE
AVOIDED DURING THIS TIME.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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