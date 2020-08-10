THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
430 IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CDT TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN SOUTHEAST ILLINOIS
EDWARDS
IN SOUTHERN ILLINOIS
ALEXANDER FRANKLIN GALLATIN
HAMILTON HARDIN JACKSON
JEFFERSON JOHNSON MASSAC
PERRY POPE PULASKI
SALINE UNION WABASH
WAYNE WHITE WILLIAMSON
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTHWEST INDIANA
POSEY
IN SOUTHWEST INDIANA
GIBSON PIKE SPENCER
VANDERBURGH WARRICK
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
BALLARD CALDWELL CARLISLE
CRITTENDEN DAVIESS FULTON
GRAVES HENDERSON HICKMAN
HOPKINS LIVINGSTON LYON
MARSHALL MCCRACKEN MCLEAN
MUHLENBERG UNION WEBSTER
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN SOUTHEAST MISSOURI
BOLLINGER CAPE GIRARDEAU MISSISSIPPI
NEW MADRID PERRY SCOTT
STODDARD
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD,
BOONVILLE, CAIRO, CALHOUN, CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE, CARMI,
CHARLESTON, CLINTON, DIXON, EDDYVILLE, ELIZABETHTOWN, EVANSVILLE,
FAIRFIELD, FORT BRANCH, GOLCONDA, GRAYVILLE, GREENVILLE,
HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN, HICKMAN, JACKSON, JONESBORO,
MADISONVILLE, MARBLE HILL, MARION, MAYFIELD, MCLEANSBORO,
METROPOLIS, MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT CARMEL, MOUNT VERNON,
MURPHYSBORO, NEW MADRID, OWENSBORO, PADUCAH, PERRYVILLE,
PETERSBURG, PINCKNEYVILLE, POSEYVILLE, PRINCETON, ROCKPORT,
SHAWNEETOWN, SIKESTON, SMITHLAND, VIENNA, WEST FRANKFORT,
WEST SALEM, AND WICKLIFFE.