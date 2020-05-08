census-2020

KENTUCKY -- U.S. Census Bureau workers will begin dropping off 2020 Cenus questionnaire packets at the front doors of Kentucky households starting Monday, May 11.

They are prioritizing areas where the majority of households do not receive mail at their physical address.

The Census Bureau says they are delivering questionnaires to about 5.1 million stateside households, including 78,500 in Kentucky. Most of the deliveries will be in eastern Kentucky.

Staff have been trained to follow social distancing protocols and will be wearing personal protective equipment (PPE).

You can still respond to the Census online, by filling out the paper form and mailing it back, or by calling (844) 330-2020.

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