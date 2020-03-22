...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN INDIANA...
KENTUCKY...ILLINOIS...
OHIO RIVER AT NEWBURGH DAM, MOUNT VERNON, J.T. MYERS DAM,
SHAWNEETOWN, PADUCAH, OLMSTED LOCK AND DAM, AND CAIRO
.HEAVY RAINFALL LAST WEEK CONTINUES TO CAUSE RISES ON THE OHIO
RIVER. THE RIVER IS EXPECTED TO CREST AT MOST LOCATIONS IN THE
THURSDAY TO SATURDAY TIME FRAME.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 11:00 AM SUNDAY THE STAGE WAS 40.1 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 41.5 FEET BY
THURSDAY EVENING THEN BEGIN FALLING.
* IMPACT...AT 43.0 FEET...MODERATE FLOODING OCCURS AFFECTING SEVERAL
SMALL UNPROTECTED TOWNS.
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