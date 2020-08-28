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HICKORY, KY — Kentucky State Police, Post 1, is asking the public to help in locating a man who is non-compliant with the Kentucky Sex Offender Registry. 

KSP says 60-year-old Ricky Lee Peals, of Murray, has not lived at his registered address since the end of April and has failed to verify his new address. KSP says his whereabouts are unknown at this time. 

Peals has an active warrant for Failure to Comply with the Kentucky Sex Offender Registry (Class D Felony). 

Anyone with information about where Peals could be is asked to call the Kentucky State Police Post 1 at 270-856-3721 or anonymously at 1-800-222-5555. 

You can also report anonymous tips through the KSP app. 

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