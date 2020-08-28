...LAKE WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 6 PM CDT THIS EVENING...
* WHAT...SOUTH WINDS AROUND 15 MPH WITH GUSTS UP TO 30 MPH
EXPECTED.
* WHERE...ALL OF WESTERN KENTUCKY.
* WHEN...UNTIL 6 PM CDT THIS EVENING.
* IMPACTS...STRONG WINDS AND ROUGH WAVES ON AREA LAKES WILL
CREATE HAZARDOUS CONDITIONS FOR SMALL CRAFT.
* ADDITIONAL DETAILS...BOATERS ON LAKE BARKLEY AND KENTUCKY LAKE
WILL ENCOUNTER INCREASINGLY ROUGH CONDITIONS THIS AFTERNOON.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
BOATERS ON AREA LAKES SHOULD USE EXTRA CAUTION SINCE STRONG WINDS
AND ROUGH WAVES CAN OVERTURN SMALL CRAFT.
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...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTHERN ILLINOIS AND WESTERN KENTUCKY, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN SOUTHERN ILLINOIS, HARDIN, MASSAC AND POPE. IN
WESTERN KENTUCKY, CALDWELL, CALLOWAY, CHRISTIAN, CRITTENDEN,
GRAVES, HOPKINS, LIVINGSTON, LYON, MARSHALL, MCCRACKEN, MCLEAN,
MUHLENBERG, TODD, TRIGG AND WEBSTER.
* THROUGH LATE TONIGHT
* THE REMNANTS OF TROPICAL STORM LAURA WILL PRODUCE BANDS OF SHOWERS
AND THUNDERSTORMS OVER MUCH OF WESTERN KENTUCKY AND EXTREME
SOUTHEAST ILLINOIS THROUGH EARLY THIS EVENING. LOCALLY HEAVY
RAINFALL RATES IN EXCESS OF AN INCH PER HOUR ARE POSSIBLE.
* SMALL STREAMS, CREEKS, AND ROADWAYS MAY QUICKLY BECOME INUNDATED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
STAY AWAY OR BE SWEPT AWAY. RIVER BANKS AND CULVERTS CAN BECOME
UNSTABLE AND UNSAFE.
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