PADUCAH -- The Kentucky Transportation Cabinet District 1 Snow & Ice Team is prepared for winter weather to hit Monday afternoon.

Some parts of the west Kentucky area could see an inch or more of snow.

KYTC says warm pavement and ground temperatures should help reduce the impact on travel.

Drivers should use caution as slick spots are likely to develop during the afternoon and overnight hours.

KYTC says they will call in crews as needed.