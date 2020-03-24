...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE OHIO RIVER...
AT NEWBURGH DAM, MOUNT VERNON, J.T. MYERS DAM, SHAWNEETOWN, GOLCONDA,
SMITHLAND DAM, PADUCAH, OLMSTED LOCK AND DAM, AND CAIRO
.THE OHIO RIVER WILL CONTINUE TO RISE, CRESTING AT NEWBURGH AND MOUNT
VERNON THURSDAY, AND FROM J.T. MYERS TO CAIRO THIS WEEKEND.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 11:00 AM TUESDAY THE STAGE WAS 42.1 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 42.5 FEET BY
FRIDAY EVENING THEN BEGIN FALLING.
* IMPACT...AT 43.0 FEET...MODERATE FLOODING OCCURS AFFECTING SEVERAL
SMALL UNPROTECTED TOWNS.
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