DOWNTOWN-PADUCAH2
By Chris Yu

PADUCAH -- Paducah businesses are encouraged to take part in a meeting Tuesday with the Paducah Area Chamber of Commerce.

They will be holding a call at 1 p.m. to guide local businesses through the Small Business Administration loan application process.

To take part, dial 1-270-538-9280 and use the access code 321#.

Local businesses are also encouraged to fill out Paducah's COVID-19 economic impact survey. You can get to that survey by clicking here.

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