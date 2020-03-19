PADUCAH - A lot of businesses in our area will be closed Thursday because of concerns about the Coronavirus (COVID-19).

Kentucky Gov. Andy Beshear signed an executive order to keep people from gathering and possibly spreading the virus. With a lot of you home, you may be looking for ways to stay active.

Here is a list of some local gyms and resources offering classes online for you and your family:

Energy Fitness Paducah

Paducah Athletic Club

True North Yoga Paducah

Barre Co. Paducah

Planet Fitness

Tenacity Training

Trilogy Performance Sports

Seva Fitness Academy

Kids fitness and educational resource:

https://www.adventure2learning.com/

Kids Fitness Program:

https://www.kidstrong.com/university

Tags