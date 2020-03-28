PADUCAH -- Sprocket, Inc. in Paducah has 3D printers making plastic items that will aid in protecting local first responders and healthcare workers. 

Bruce Lunde, who works as a Maker Mentor, says Sprocket is producing two different products. The first one is a frame that holds a clear plastic shield that workers can wear to protect themselves if they come in contact with someone with the virus. 

The second is a device that helps those who sew cloth masks. The tool helps with folding cloth strips on to a frame to speed up the process.

Production on this item started when Melanie Reason, a local organizer who represents a group of five others who wanted to help with mask making, reached out to Sprocket. 

Bruce along with Maker Founder member, Mark Poole, are keeping printers at Sprocket working almost constantly in the effort to produce both items in the hope of helping to keep front-line workers safe.

“We are very honored to be able to help at a time like this,” said Sprocket Board Chair, Monica Bilak. “This is literally why we do what we do. Sometimes a small, agile team is just what is needed.”

Tags