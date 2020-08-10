SEVERE THUNDERSTORM WATCH 430 REMAINS VALID UNTIL MIDNIGHT CDT
TONIGHT FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN SOUTHERN ILLINOIS
ALEXANDER MASSAC PULASKI
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN SOUTHWEST INDIANA
SPENCER VANDERBURGH WARRICK
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 18 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
BALLARD CALDWELL CARLISLE
CRITTENDEN DAVIESS FULTON
GRAVES HENDERSON HICKMAN
HOPKINS LIVINGSTON LYON
MARSHALL MCCRACKEN MCLEAN
MUHLENBERG UNION WEBSTER
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN SOUTHEAST MISSOURI
MISSISSIPPI NEW MADRID SCOTT
STODDARD
THIS INCLUDES THE CITIES OF BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD,
BOONVILLE, CAIRO, CALHOUN, CHARLESTON, CLINTON, DIXON, EDDYVILLE,
EVANSVILLE, GREENVILLE, HENDERSON, HICKMAN, MADISONVILLE, MARION,
MAYFIELD, METROPOLIS, MORGANFIELD, MOUND CITY, NEW MADRID,
OWENSBORO, PADUCAH, PRINCETON, ROCKPORT, SIKESTON, SMITHLAND,
AND WICKLIFFE.