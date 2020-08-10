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LYON COUNTY, KY -- Lyon County Schools has announced they will begin the school year with "non-traditional" instruction.

The announcement comes as Kentucky Governor Andy Beshear has recommended that Kentucky schools suspend in-person education until September 28. 

Lyon County Schools will have their first day of the school year on August 24. 

The announcement was made on the Lyon County High School Facebook page. A link to the post is below. 

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