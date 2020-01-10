Ezell Miller 1/10/2020 appearance

Ezell Miller appears in Graves County Circuit Court on Friday, Jan. 10, 2020.

GRAVES COUNTY, KY — A man charged with murder in the 2016 killing of a Mayfield, Kentucky, woman will face an additional charge when the case goes to trial.

Ezell Miller is accused of shooting and killing 22-year-old Lauren Alexander in February 2016.

Before appearing in court Friday, Miller faced charges of murder, first-degree burglary, two counts of wanton endangerment, two counts of being a convicted felon felon in possession of a handgun and tampering with physical evidence in his upcoming trial.

But during Friday's court appearance, the judge granted a motion from the commonwealth to join a second degree assault charge to that trial. Graves County Commonwealth's Attorney Richie Kemp says the charge stems from an accusation that Miller hit someone with a gun during the incident that led to Alexander's death.

The defense said joining the charges felt like "trial by ambush."

Miller's trial is set to start Feb. 4.

Prosecutors have said they will seek a life sentence for Miller.

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