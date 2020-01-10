Dallas Frazier trump rally assault suspect

Dallas Frazier 

CINCINNATI (AP) — A Kentucky man accused of punching a protester outside an Ohio rally for President Donald Trump has been found guilty.

A jury convicted 30-year-old Dallas Frazier Thursday of misdemeanor assault for hitting Michael Alter outside the U.S. Bank Arena in Cincinnati in August.

Prosecutors said Frazier, who is from Georgetown, Kentucky, jumped out of his vehicle near a group of protesters and shouted, "You want some," before repeatedly punching the 61-year-old protester in the face.

The criminal complaint from Frazier's arrest said he caused "visible injuries" to Alter, and broke his glasses.

Police say Kentucky man punched protester outside Trump rally in Ohio

Frazier's attorneys argued it wasn't an assault, and that Alter instigated the confrontation by taunting Frazier and making a "come on" gesture. Alter required eye surgery as a result of the attack. Sentencing is scheduled for Jan. 17.

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