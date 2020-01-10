...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
ILLINOIS...KENTUCKY...MISSOURI...
OHIO RIVER AT PADUCAH...OLMSTED LOCK AND DAM AND CAIRO
.CURRENT AND EXPECTED HEAVY RAINFALL THROUGH SATURDAY WILL
CONTINUE TO CAUSE RISES IN WATER LEVELS AT PADUCAH, OLMSTED
LOCK AND DAM AND CAIRO.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* FROM MONDAY AFTERNOON UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 7:00 PM FRIDAY THE STAGE WAS 37.2 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER IS FORECAST TO RISE ABOVE FLOOD STAGE BY
NOON ON MONDAY AND CONTINUE TO RISE TO NEAR 41.5 FEET BY EARLY
NEXT SATURDAY MORNING, JANUARY 18TH.
* IMPACT...AT 43.0 FEET...MODERATE FLOODING OCCURS AFFECTING SEVERAL
SMALL UNPROTECTED TOWNS.
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...STRONG GUSTY WINDS DEVELOPING TONIGHT...
.A POTENT STORM SYSTEM WILL BRING STRONG GUSTY WINDS TONIGHT AND
SATURDAY.
...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 9 PM THIS EVENING TO 9 PM
CST SATURDAY...
* TIMING...WINDS WILL BEGIN INCREASING THIS EVENING, THEN REMAIN
STRONG AND GUSTY LATE TONIGHT THROUGH SATURDAY. A DIMINISHING
TREND WILL OCCUR SATURDAY EVENING.
* WINDS... SOUTH WINDS 20 TO 30 MPH MAY GUST UP TO 45 MPH AT
TIMES. WINDS WILL TURN INTO THE SOUTHWEST AND THEN WEST
SATURDAY.
* IMPACTS... SATURATED SOILS MAY ENABLE THESE GUSTY WINDS TO
UPROOT TREES WITH SHALLOW ROOTS. THE STRONG WINDS WILL ALSO
PRESENT A POTENTIAL TRAFFIC HAZARD, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE
VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND ADVISORY IS ISSUED WHEN SUSTAINED WINDS ARE EXPECTED TO
REACH 30 MPH OR GREATER FOR LONGER THAN ONE HOUR...OR WIND GUSTS
ARE EXPECTED TO REACH 40 MPH FOR ANY DURATION.
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...FLASH FLOODING POSSIBLE THROUGH SATURDAY...
.A STRONG STORM SYSTEM WILL MOVE NORTHEAST FROM THE LOWER
MISSISSIPPI RIVER VALLEY, BRINGING PERIODS OF HEAVY RAIN.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH SATURDAY
AFTERNOON...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* ALL OF SOUTHEAST MISSOURI, SOUTHERN ILLINOIS, AND SOUTHWEST
INDIANA, AS WELL AS MOST OF WESTERN KENTUCKY TO THE NORTH AND
WEST OF HOPKINSVILLE.
* THROUGH SATURDAY AFTERNOON
* PERIODS OF HEAVY RAIN ARE EXPECTED TONIGHT INTO SATURDAY. THE
HEAVIEST RAINS WILL BE BETWEEN MIDNIGHT TONIGHT AND NOON ON
SATURDAY. STORM TOTAL RAINFALL BY LATE SATURDAY AFTERNOON WILL
LIKELY AVERAGE FROM 3 TO 5 INCHES. LOCALLY HIGHER AMOUNTS ARE
POSSIBLE IN SOUTHERN ILLINOIS AND SOUTHEAST MISSOURI.
* RAPID RISES IN CREEKS AND STREAMS ARE EXPECTED. LOW WATER
CROSSINGS MAY BECOME IMPASSABLE. LOOK FOR FLOOD PRONE AREAS TO
BECOME INUNDATED. SOME LOCATIONS NOT NORMALLY PRONE TO FLOODING
MAY BECOME FLOODED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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