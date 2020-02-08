Ezell-Miller

This 2018 booking photo shows Ezell Miller.

 Graves County Jail

GRAVES COUNTY, KY -- A Graves County jury convicted Ezell Miller of murdering a Mayfield woman in 2016.

The Graves County Sheriff's Office posted on Facebook the trial ended Friday night around 8 p.m. with the guilty verdict.

Miller was accused of shooting and killing 22-year-old Lauren Alexander in 2016.

He will spend life in prison without the possibility of parole plus 70 years.