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Dayton Jones

OLDHAM COUNTY, KY — A Hopkinsville man who was pardoned last month by former Kentucky Gov. Matt Bevin may be returning to prison.

The Courier journal reports Dayton Jones was indicted Friday in Oldham County for promoting contraband while in prison. In September, the paper reports, Jones was allegedly caught in prison with suboxone, an opioid used to treat addiction.

This comes just one day after an apology from Christian County Commonwealth's Attorney Rick Boling, who wrote Bevin a letter asking for Jones to be pardoned. Boling said he made a mistake, and that he "cannot fix this mistake. I can only formally apologize to the Citizens of Christian County, the victim, his family, and to all of those directly affected by this letter. This conduct is not reflective of my normal self and I can promise you all that nothing of this nature will ever happen again."

Jones began serving a 15 year sentence after pleading guilty in 2016 to sodomy and other charges. The victim was a 15-year-old boy. Jones and three other men pleaded guilty in connection to the assault of the teen, who was unconscious, at a party in Christian County in 2014. The

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