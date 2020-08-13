...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF SOUTHERN ILLINOIS, SOUTHWEST
INDIANA, WESTERN KENTUCKY, AND SOUTHEAST MISSOURI, INCLUDING
THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTHERN ILLINOIS, ALEXANDER, EDWARDS,
FRANKLIN, GALLATIN, HAMILTON, HARDIN, JACKSON, JEFFERSON,
JOHNSON, MASSAC, PERRY IL, POPE, PULASKI, SALINE, UNION, WAYNE
IL, WHITE, AND WILLIAMSON. IN SOUTHWEST INDIANA, POSEY AND
VANDERBURGH. IN WESTERN KENTUCKY, BALLARD, CALDWELL, CALLOWAY,
CARLISLE, CRITTENDEN, DAVIESS, FULTON, GRAVES, HENDERSON,
HICKMAN, HOPKINS, LIVINGSTON, LYON, MARSHALL, MCCRACKEN,
MCLEAN, UNION KY, AND WEBSTER. IN SOUTHEAST MISSOURI,
BOLLINGER, BUTLER, CAPE GIRARDEAU, MISSISSIPPI, NEW MADRID,
PERRY MO, SCOTT, STODDARD, AND WAYNE MO.
* UNTIL 9 PM CDT THIS EVENING
* SCATTERED, SLOW MOVING THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO DEVELOP
ONCE AGAIN DURING THE AFTERNOON, POSSIBLY LASTING INTO EARLY
EVENING. RAINFALL RATES WITHIN THESE STORMS COULD EXCEED 2
INCHES AND HOUR, PRODUCING THE POTENTIAL FOR FLASH FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
&&
...ISOLATED LANDSPOUTS POSSIBLE AGAIN TODAY OVER PARTS OF THE QUAD
STATE REGION...
AT 115 PM CDT...FRANKLIN COUNTY ILLINOIS EMERGENCY MANAGEMENT
SHARED REPORTS OF A FUNNEL CLOUD NEAR THE SOUTH SIDE OF
CHRISTOPHER ILLINOIS.
THIS FUNNEL CLOUD, KNOWN AS LANDSPOUTS, SOMETIMES OCCUR IN A VERY
MOIST ATMOSPHERE WITH STRONG INSTABILITY NEAR THE BASE OF THE
CLOUDS IN AND NEAR SHOWERS AND THUNDERSTORMS. INTERACTION WITH
NEARBY THUNDERSTORMS CAN ALSO AID IN THE DEVELOPMENT OF THESE
LANDSPOUTS.
THE ATMOSPHERIC CONDITIONS WE HAVE EXPERIENCED THESE LAST COUPLE
OF DAYS IS CONDUCIVE FOR THIS TYPE OF WEATHER PHENOMENA.
THE VAST MAJORITY OF THE TIME, LANDSPOUTS ARE BRIEF AND ARE RARELY
OBSERVED REACHING THE GROUND. IN THE RARE INSTANCE THAT LANDSPOUTS
DO REACH THE GROUND, VERY LITTLE OR NO DAMAGE IS EXPECTED.
AS THE HEATING OF THE DAY DIMINISHES LATER THIS AFTERNOON AND
EVENING, THE CONDITIONS THAT CREATE THESE LANDSPOUTS WILL ALSO
WANE.