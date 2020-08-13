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Eric Brown

CARBONDALE, IL — A Carbondale, Illinois, man was sentenced to 15 years in prison after pleading guilty to aggravated discharge of a firearm.

Jackson County State's Attorney Michael Carr says 37-year-old Eric Brown was in the processing area at the Carbondale Police Department when he took a gun from his waistband, and fired it in the direction of a police officer

Carr says the police officer was not hit, and was not injured. After about three hours of negotiations, Carr says Brown surrendered the gun. Video cameras in the processing area of the department captured the incident. 

After he is released from prison, Brown is to serve three years of mandatory supervised release. 

Carr says the investigation was conducted by the Carbondale Police Department and Assistant State's Attorney Rebecca Blomer was responsible for the prosecution. 

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