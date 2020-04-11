MAYFIELD, KY--The Mayfield-Graves County YMCA held an Easter Egg Parade for their preschoolers.

YMCA Preschool Director Mary Ann McDaniel said the parade was a great time for teachers and classmates to see each other again. 

Families drove in a circle and stopped in front of the YMCA building as their kids hopped out the car.

bunny

Easter bunny in front of the YMCA building. 

The children picked up their goodie bags, waved to the Easter bunny and hopped back in.

Hadley Gimple, 4, stopped by with her family to see her friends, and eat her candy.

"First I'm going to eat some right now,"said Hadley.

The director said this parade means a lot to everyone for different reasons. 

Easter Egg Parade Photos

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"We have not been able to see our kids for so long, all of our students," said McDaniel.

"We miss them so much Easter is coming up, so we thought what better time we could actually see the students and let the students see us."

Mcdaniel said although it is not the ideal Easter weekend, you can still spread happiness while practicing social distancing.

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