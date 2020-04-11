.AN UNUSUALLY STRONG LOW PRESSURE SYSTEM WILL RESULT IN A PERIOD
OF STRONG GUSTY WINDS TONIGHT INTO MONDAY MORNING.
...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 PM THIS EVENING TO 1 PM CDT
MONDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH HAS ISSUED A WIND
ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT FROM 10 PM THIS EVENING TO 1 PM CDT
MONDAY.
* TIMING...LATE THIS EVENING THROUGH MONDAY MORNING.
* WINDS...SUSTAINED WINDS OF 20 TO 25 MPH WITH GUSTS OF 40 TO 45
MPH.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. TREE
LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY RESULT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND ADVISORY IS ISSUED WHEN SUSTAINED WINDS ARE EXPECTED TO
REACH 30 MPH OR GREATER FOR LONGER THAN ONE HOUR...OR WIND GUSTS
ARE EXPECTED TO REACH 40 MPH FOR ANY DURATION.
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