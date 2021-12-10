GRAVES COUNTY, KY — The Graves County Emergency Management Office says Mayfield High School is opening up a shelter for people affected by Friday night's storm. Mayfield residents who can safely walk there can also head to Fire Station 1 at 211 E. Broadway Street.

Buses at the fire station are helping transport people out of the county.

Multiple buildings have been damaged after a large tornado tore through Mayfield Friday night. 

Local 6's Jack Kane is in Mayfield, and shared photos of some of the damage he is seeing.