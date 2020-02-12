...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN INDIANA...
KENTUCKY...ILLINOIS...
OHIO RIVER AT NEWBURGH DAM...MOUNT VERNON...J.T. MYERS DAM...
SHAWNEETOWN...GOLCONDA...SMITHLAND DAM...PADUCAH...OLMSTED LOCK AND
DAM AND CAIRO
.WATER LEVELS CONTINUE TO RISE ON THE OHIO RIVER FROM NEWBURGH
DAM INDIANA ALL THE WAY DOWN TO CAIRO ILLINOIS. MINOR FLOODING IS
IS OCCURRING AT MOST LOCATIONS WITH MODERATE FLOODING FORECAST AT
MANY POINTS FROM SHAWNEETOWN DOWN TO CAIRO. THE ONLY RIVER POINT
THAT IS EXPECTED TO TOUCH MAJOR STAGE CRITERIA IS OLMSTED DAM.
ADJUSTMENTS TO THESE FORECASTS ARE POSSIBLE BASED ON HOW MUCH RAIN
FALLS OVER THE NEXT 48 HOURS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?SMITHLAND
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 12:00 PM WEDNESDAY THE STAGE WAS 42.3 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 46.0 FEET BY
WEDNESDAY MORNING THE 19TH OF FEBRUARY THEN BEGIN A SLOW FALL.
* IMPACT...AT 47.0 FEET...PROPERTY DAMAGE BEGINS ON THE THE ILLINOIS
AND KENTUCKY SIDES OF THE RIVER.
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...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 6 AM CST THIS MORNING
THROUGH LATE TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR ALL OF WESTERN KENTUCKY,
SOUTHEAST MISSOURI, SOUTHWEST INDIANA, AND SOUTHERN ILLINOIS.
* FROM 6 AM CST THIS MORNING THROUGH LATE TONIGHT
* MODERATE TO OCCASIONALLY HEAVY RAIN WILL SPREAD NORTH ACROSS THE
REGION TODAY AND CONTINUE INTO THIS EVENING. RAINFALL TOTALS OF
ONE TO ONE AND A HALF INCHES CAN BE EXPECTED, WITH ISOLATED
HIGHER AMOUNTS, ESPECIALLY ACROSS WEST KENTUCKY AND EXTREME
SOUTHEAST ILLINOIS.
* THE GROUND IS SATURATED, SO ALMOST ALL OF THE RAIN WILL QUICKLY
RUN OFF INTO STREAMS AND RIVERS. WATER WILL CONTINUE TO COLLECT
IN LOW LYING AREAS AND WILL LIKELY SPREAD INTO AREAS THAT ARE
NOT NORMALLY PRONE TO FLOODING. LOW WATER CROSSINGS SHOULD BE
AVOIDED DURING THIS TIME.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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