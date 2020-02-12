Kentucky Lock construction

WASHINGTON, D.C. -- U.S. Senate Majority Leader Mitch McConnell says he has secured federal funding for several west Kentucky infrastructure projects.

McConnell announced Wednesday that the U.S. Army Corps of Engineers will fund the following:

  • $63 million to complete the Olmsted Locks and Dam 
  • Over $61 million for Kentucky Lock
  • $4 million for the Paducah Floodwall

While the Olmsted Locks and Dam has been operational since 2018, work is still being done to remove Locks and Dam 52 and 53. That demolition work is expected to be done by December of this year.

Meanwhile, construction continues on the Kentucky Lock.  Work on the new lock has been ongoing since 1998. Right now, the earliest that project could finish is about 2024.

Money for the Paducah Floodwall will help pay for maintenance and upkeep on the floodwall.