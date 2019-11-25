I-24 crash mm 5 Paducah 11/25/2019

PADUCAH — Traffic was backed up for a time Monday night on Interstate 24 eastbound near the 5 mile marker in Paducah after a three-vehicle crash. 

Paducah police say one of the vehicles involved was up against the guardrail along the eastbound lanes, and minor injuries were reported. 

While the roadway was closed, traffic was detoured onto Hinkleville Road via exit 4. 

Police say more details about the crash will be released once the accident report is written. 

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