LEXINGTON, MO -- Missouri Gov. Mike Parson says in a Facebook post that more personal protective equipment has arrived in the state. 

Gov. Parson says surgical masks, gloves, gowns, face shields, and other equipment is being rushed to healthcare facilities. 

Gov. Parson says Missourians are working extremely hard to help with the COVID-19 pandemic response.

The Missouri Department of Health and Senior Services says there are 838 cases of COVID-19 in the state, with 10 deaths. 

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