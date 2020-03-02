Joshua Siress mugshot

Joshua Siress

CALLOWAY COUNTY, KY — A Murray man accused of setting up a camera to secretly record video of an underage victim was arrested on a charge of video voyeurism, law enforcement records show.

The 37-year-old man, Joshua Siress, was arrested on Feb. 21 on a charge of video voyeurism, which is a class D felony. An arrest warrant claims Siress hid a smartphone in a bathroom to record a juvenile family member showering.

The warrant says the juvenile found the phone on Feb. 19, and the incident was reported to adults at the victim's school and to Murray police.

According the warrant, after Siress was read his Miranda rights and signed a Miranda warning, he at first denied setting the phone up to intentionally record the juvenile. But, the warrant claims Siress later admitted that he set up the phone to record the juvenile taking a shower. The warrant says Siress recorded the video of the minor, but deleted it after the victim confronted him.

Siress was jailed in the Calloway County Jail. Bond was set at $2,500.

Calloway County Fire Chief Tommy Morgan confirms Siress is a volunteer fire fighter with the department. Morgan says Siress has has been suspended, in keeping with fire department protocol.

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