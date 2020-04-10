UPDATE: 4/10 - The livestream is expected to start at 12 p.m. Central Time.
Watch LIVE as the White House Coronavirus Task Force provides updates on the outbreak of COVID-19 in the United States.
...FROST ADVISORY IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 8 AM CDT SATURDAY... THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH HAS ISSUED A FROST ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 8 AM CDT SATURDAY. * WHAT...LOW TEMPERATURES FROM 34 TO 37 WILL RESULT IN FROST FORMATION. * WHERE...PORTIONS OF SOUTHERN ILLINOIS AND WESTERN KENTUCKY. * WHEN...FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 8 AM CDT SATURDAY. * IMPACTS...FROST COULD KILL SENSITIVE OUTDOOR VEGETATION IF LEFT UNCOVERED. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. &&
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