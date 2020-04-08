MCCRACKEN COUNTY, KY — A total of 18 people have tested positive for the novel coronavirus in McCracken County after one new case was announced Wednesday.

The Purchase District Health Department says the new case is a 43-year-old woman who tested positive on April 7. The health department says the woman has not been hospitalized and is in stable condition. She is self-isolated.

The statewide case total now stands at 1,346 after Gov. Andy Beshear announced 204 new confirmed cases across Kentucky during his daily briefing.

Kentuckians who have questions about the coronavirus can call the state hotline at 1-800-722-5725. To see the latest updates from the state, click here.

Read the Purchase District Health Department news release about the case announced Wednesday:

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