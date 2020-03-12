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The National Hockey League says it is pausing its season due to the coronavirus.

Games scheduled for Thursday night will not be played.

The news comes after the NBA announced Wednesday that had suspended its season after a player tested positive for the virus.

The NHL says their players share many of the same facilities and locker rooms that the NBA uses.

They also say it is likely that some NHL players will test positive with the virus.

The NHL says their goal is to resume play as soon as possible to complete the season.

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