Dr. J Kyle Turnbo with credits

PADUCAH — You're still asking us a lot of questions about the novel coronavirus. That's a good thing, because we've been getting answers from a local expert.

Dr. J. Kyle Turnbo of Paducah is triple board certified in family, occupational and preventative medicine. This week, he's been visiting the Local 6 studio to help clear up your questions about the virus outbreak.

On Thursday, Turnbo joined Local 6 evening anchor Jennifer Horbelt on Local 6 at Six.

If you missed our live interview, you can watch it in the video above.

For our Previous Q&A sessions with the doctor, check out the links below.

Dr. J. Kyle Turnbo answers more of your coronavirus questions
Dr. J. Kyle Turnbo answers your COVID-19 questions
Doctor answers your coronavirus questions on Local 6 at Six
Doctor answers your COVID-19 questions on Local 6 at Five

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