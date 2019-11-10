Martin Shooting

MARTIN, TN— One man was shot during an altercation in Martin on Saturday. 

Martin Police Department received a call around 1 a.m. on Saturday, reporting that a man had been shot at The Station Apartments. 

Officers say when they arrived they spoke with 24-year-old Antonio Hogard Jr. and 27-year-old Adrian Oliver. Both men said they were confronted by multiple people who attempted to rob them at gunpoint. 

During the altercation, a shot was fired, injuring 23-year-old Charles Brown III. 

Investigators say they interviewed Brown at West Tennessee Healthcare in Martin before he was flown to Vanderbilt University Hospital. Brown was later released. 

Anyone with information is asked to contact Martin Police Dept. at (731) 587-5355.