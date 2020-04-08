covid 19 IL

WILLIAMSON COUNTY, IL -- The Franklin-Williamson Bi-County Health Department says there is another positive COVID-19 case in Williamson County, Illinois. 

The patient is a female in her 30's and is home in isolation. 

The Franklin-Williamson Bi-County Health Department says there are a total of nine confirmed COVID-19 cases in Williamson County and two in Franklin County. 

If you think you have COVID-19, call one of these COVID-19 hotlines:

  • Illinois Department of Public Health 
  • Southern Illinois Healthcare 
    • 1-844-988-7800
  • Heartland Regional Medical Center 
    • 1-888-543-2786

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