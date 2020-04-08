IL coronavirus

JACKSON COUNTY, IL — The Jackson County Health Department says one new case of COVID-19 has been confirmed in the county Wednesday. The new case brings the total number of positive coronavirus tests for the county to 22.

The new case is a man in his 80s who is believed to have caught the virus through contact with another known or suspected case. The health department says the man's condition is fair, and he is in isolation.

Since the outbreak began, one known coronavirus-related death has been reported in Jackson County. The health department says Six COVID-19 patients in the county have recovered enough to be released from isolation.

Illinoisans with questions about the coronavirus can call the state hotline at 1-800-889-3931 or click here for more information. For all personal protective equipment donations, email PPE.donations@illinois.gov.

Read the full news release from the Jackson County Health Department:

Download PDF Jackson County COVID-19 news release 4/8

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