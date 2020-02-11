PADUCAH -- The City of Paducah is looking for feedback on parking in the downtown area.

An open house will be held from 2 p.m. - 6 p.m. on Thursday, February 13, in the Atrium of City Hall.

Those who attend will learn more about the current parking study underway and will be able to give their input about downtown parking.

Louisville based architecture firm Concepts21 is conducting the parking study.

Results of that study were originally scheduled to be available at the end of January.

They now expect the study to be completed by the end of February.

Downtown parking open house