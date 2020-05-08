GAY FLAG

PADUCAH -- The Paducah LGBT Welcome Center is re-branding as Heartland Equality as of Friday, May 8.

Heartland Equality says they are re-branding so they can better reach clients in their entire service area.

They will reopen May 12, but will limit outside visitors. They are accepting appointments or calls upon arrivals. They say masks must be worn and they will check temperatures on-site.

Heartland Equality says they are expanding their services to Cape Girardeau, MO; Carbondale, IL; Martin, TN; Union City, TN; and Murray, KY.

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