Joshua Hunt

PADUCAH — A Paducah man has been arrested and faces child sexual abuse charges. 

Deputies with the McCracken County Sheriff's Department say Joshua Hunt, 35, took pictures of a sexual nature of an underage victim. 

Deputies say detectives began investigating Hunt a few days before the arrest. 

Hunt was taken into custody and lodged at the McCracken County jail. 

Deputies say this is an ongoing investigation and more charges may follow. 

The use of a minor in a sexual performance charge is a Class C Felony. 