Henry Glore

Henry L. Glore 

PADUCAH — A grand jury on Friday indicted a 71-year-old Paducah man on charges of incest and third-degree rape. 

Henry Glore was arrested on Oct. 1 in a rape case dating back nearly 40 years ago. He is accused of raping a family member when she was 15 and he was 30. Investigators said the became pregnant, and gave birth to a child. 

State police have said they received a complaint about the alleged assault late last year, and investigators eventually confirmed through DNA testing that Glore was the child's father.

Glore is scheduled to be back in court Oct. 31.

Glore was a Paducah police officer at the time the rape is alleged to have happened.

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