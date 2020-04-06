James King

PADUCAH -- A Paducah man who appeared on TLC's "My 600 lb. Life" has passed away.

James King died Friday at Saint Thomas Midtown in Nashville. He was 49 years old.

You may remember our coverage of King back in 2015. At that time he was looking for a hospital to take care of him.

Then in 2016, a Go Fund Me was set up to help pay for his transportation to Texas for treatment.

That is also when he would appear on the reality-TV show.

King leaves behind a wife and six children.

The funeral will be private. You can read his full obituary by clicking here.

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