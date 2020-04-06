...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
ILLINOIS...KENTUCKY...MISSOURI...
OHIO RIVER AT GOLCONDA AFFECTING HARDIN...POPE...CRITTENDEN AND
LIVINGSTON COUNTIES
OHIO RIVER AT SMITHLAND DAM AFFECTING POPE AND LIVINGSTON COUNTIES
OHIO RIVER AT PADUCAH AFFECTING MASSAC...POPE...LIVINGSTON AND
MCCRACKEN COUNTIES
OHIO RIVER AT OLMSTED LOCK AND DAM AFFECTING PULASKI AND BALLARD
COUNTIES
OHIO RIVER AT CAIRO AFFECTING ALEXANDER...PULASKI...BALLARD...
CARLISLE...FULTON...HICKMAN AND MISSISSIPPI COUNTIES
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN INDIANA...
KENTUCKY...ILLINOIS...
OHIO RIVER AT J.T. MYERS DAM AFFECTING POSEY AND UNION COUNTIES
OHIO RIVER AT SHAWNEETOWN AFFECTING GALLATIN...HARDIN...CRITTENDEN
AND UNION COUNTIES
.RECENT HEAVY RAINFALL HAS CAUSED CONTINUED FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SAFETY MESSAGE...
NEVER DRIVE CARS...TRUCKS OR SPORT UTILITY VEHICLES THROUGH FLOODED
AREAS. THE WATER MAY BE TOO DEEP TO ALLOW SAFE PASSAGE. NEVER ALLOW
CHILDREN TO PLAY IN OR NEAR FLOOD WATERS. STAY TUNED TO NOAA WEATHER
RADIO OR YOUR LOCAL MEDIA FOR FURTHER STATEMENTS AND POSSIBLE UPDATED
FORECASTS.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT
HTTP://WWW.CRH.NOAA.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=PAH /LOWER CASE/
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE OHIO RIVER AT PADUCAH.
* UNTIL THURSDAY AFTERNOON.
* AT 11:00 AM MONDAY THE STAGE WAS 42.8 FEET.
* FLOOD STAGE IS 39.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE TO FALL TO BELOW FLOOD STAGE BY
LATE THURSDAY MORNING.
* IMPACT...AT 43.0 FEET...MODERATE FLOODING OCCURS AFFECTING SEVERAL
SMALL UNPROTECTED TOWNS.
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