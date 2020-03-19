Paducah park no playground

PADUCAH -- The Paduach Parks & Recreation Department are restricting access to specific amenities at the city's parks due to the coronavirus.

Amenities that have gated enclosures will be closed to the public. This includes:

  • Playgrounds
  • Paducah dog park
  • Skatepark
  • Noble park tennis and basketball courts

Playgrounds that are not fenced in will have caution tape and signs informing the public that they are closed.

The parks will still be open for people to use the green spaces but will be closing daily at sunset.

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