...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN PADUCAH HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR THE ENTIRE QUAD STATE REGION OF SOUTHERN
ILLINOIS, SOUTHWEST INDIANA, WESTERN KENTUCKY, AND SOUTHEAST
MISSOURI.
* THROUGH FRIDAY MORNING
* MULTIPLE ROUNDS OF HEAVY RAINFALL WILL BE FALLING ON SATURATED
OR NEARLY SATURATED GROUNDS. AND WITH CREEKS AND STREAMS ALREADY
SWOLLEN, MUCH OF THIS RAINFALL WILL BECOME RUNOFF, CAUSING
FLOODING ISSUES AND POSSIBLE FLASH FLOODING WHERE STORMS BRING
THE HEAVIEST RAINS.
* LOW LYING AREAS AND LOW WATER CROSSINGS WILL BE THE FIRST TO
FLOOD WHEN IT RAINS. MULTIPLE ROUNDS OF RAINFALL, HEAVY AT
TIMES, WILL LIKELY EXPAND THESE USUAL FLOOD PRONE AREAS, TO
INCLUDE MORE EXPANSIVE, GENERAL ROAD FLOODING. CREEKS AND
STREAMS ALREADY AT BANKFULL WILL FURTHER HEIGHTEN THE FLASH
FLOODING HAZARD AS ADDITIONAL HEAVY RAINS OCCUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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