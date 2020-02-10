PADUCAH — A teen accused of threatening to bring a gun to a local middle school was taken into custody Monday in Paducah, police say.

Officers were called to Paducah Middle School a little before noon Monday. School officials told officers that several students and a teacher heard the teen say he would bring a gun to school and shoot people who were telling him to be quiet, according to a Paducah Police Department news release.

The boy was taken into custody on a charge of second-degree terroristic threatening and and placed in the McCracken County Juvenile Detention Center.

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