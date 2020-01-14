CARBONDALE, IL -- A Carbondale woman was killed in a crash on Saturday.

Around 7:30 p.m., Carbondale police were called to the 400 block of East Walnut Street on report of a crash.

Officers found 42-year-old Maria Martin of Carbondale unresponsive. She was taken to a local hospital where she was pronounced deceased.

An investigation determined Martin was hit by two cars. Officers say Martin was attempting to cross the road, without using the crosswalk and wearing dark clothing, when she was hit.

An investigation into the crash is ongoing.