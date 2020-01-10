Pier 1 closing MGN

CARBONDALE, IL — The Pier 1 in Carbondale, Illinois, is closing its doors, the store manager confirmed to Local 6 on Friday. It's one of hundreds of stores the home goods retailer plans to shutter.

Pier 1 imports announced Monday that it will close up to 450 stores, which is nearly half its locations.

The Carbondale Pier 1 manager told Local 6 a liquidation sale is underway.

We reached out to the Paducah Pier 1 location, and we were told to call the company's corporate office. We reached out to the company, but have not yet heard back.

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