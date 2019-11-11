Counterfeit Money

PADUCAH— Paducah police need help identifying a man who is suspected of using counterfeit money at a local business. 

The man used four counterfeit $20 bills at Wal-mart on Paducah's south side in late Oct. 

The suspect is a white male with facial hair. He was seen wearing a baseball cap and a blue jacket. 

Anyone with information is asked to contact the Paducah Police Department at (270) 444-8550. 