...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CST
TONIGHT...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF ONE TO TWO
INCHES LIKELY. WINDS GUSTING AS HIGH AS 30 TO 35 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTHWEST INDIANA, SOUTHEAST MISSOURI,
WESTERN KENTUCKY AND SOUTHERN ILLINOIS.
* WHEN...UNTIL MIDNIGHT CST TONIGHT.
* IMPACTS...PLAN ON SCATTERED SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...SNOW ACCUMULATION MAY BE HIGHER ON GRASSY
AND ELEVATED SURFACES, AND LOWER ON AREA ROADS. HOWEVER SLICK
SPOTS MAY DEVELOP AS TEMPERATURES RAPIDLY FALL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
&&
...SPECIAL WEATHER STATEMENT FOR SOUTHEAST MISSOURI, SOUTHERN
ILLINOIS, SOUTHWEST INDIANA AND WESTERN KENTUCKY FOR THIS
AFTERNOON THROUGH TUESDAY...
BITTER, RECORD COLD IS FORECAST LATER TONIGHT THROUGH TUESDAY.
THE COMBINATION OF NORTH WINDS 15 TO 25 MPH AND TEMPERATURES
BOTTOMING OUT FROM 13 TO 17 DEGREES, WILL RESULT IN WIND CHILL
TEMPERATURES FROM NEAR ZERO TO 5 ABOVE EARLY TUESDAY MORNING.
TUESDAY, HIGHS WILL ONLY RECOVER INTO THE MIDDLE 20S, WITH COLD
WIND CHILL TEMPERATURES CONTINUING.
IN ADDITION, WITH THE BITTER COLD CONDITIONS, MANY AREA ROADS MAY
STILL BE SLICK AND HAZARDOUS TUESDAY, ESPECIALLY FOR THE MORNING
COMMUTE.
PLEASE BE PREPARED TO DEAL WITH THE BITTER COLD AND POTENTIALLY
SLICK DRIVING CONDITIONS EARLY TUESDAY, IF YOU MUST VENTURE
OUTSIDE.
PLEASE BUNDLE UP AND BE PREPARED TO DEAL WITH THE BITTER COLD
CONDITIONS FOR THE TUESDAY MORNING COMMUTE.