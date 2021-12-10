THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 552 IN
EFFECT UNTIL 11 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN SOUTHEAST ILLINOIS
EDWARDS
IN SOUTHERN ILLINOIS
ALEXANDER FRANKLIN GALLATIN
HAMILTON HARDIN JACKSON
JEFFERSON JOHNSON MASSAC
PERRY POPE PULASKI
SALINE UNION WABASH
WAYNE WHITE WILLIAMSON
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN SOUTHWEST INDIANA
POSEY
IN SOUTHWEST INDIANA
GIBSON PIKE SPENCER
VANDERBURGH WARRICK
IN KENTUCKY THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN WESTERN KENTUCKY
BALLARD CALDWELL CALLOWAY
CARLISLE CRITTENDEN DAVIESS
FULTON GRAVES HENDERSON
HICKMAN HOPKINS LIVINGSTON
LYON MARSHALL MCCRACKEN
MCLEAN TRIGG UNION
WEBSTER
IN MISSOURI THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN SOUTHEAST MISSOURI
BOLLINGER BUTLER CAPE GIRARDEAU
CARTER MISSISSIPPI NEW MADRID
PERRY RIPLEY SCOTT
STODDARD WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBION, BARDWELL, BENTON, BLOOMFIELD,
BOONVILLE, CADIZ, CAIRO, CALHOUN, CAPE GIRARDEAU, CARBONDALE,
CARMI, CHARLESTON, CLINTON, DIXON, DONIPHAN, EDDYVILLE,
ELIZABETHTOWN, EVANSVILLE, FAIRFIELD, FORT BRANCH, GOLCONDA,
GRAYVILLE, HARRISBURG, HENDERSON, HERRIN, HICKMAN, JACKSON,
JONESBORO, MADISONVILLE, MARBLE HILL, MARION, MAYFIELD,
MCLEANSBORO, METROPOLIS, MORGANFIELD, MOUND CITY, MOUNT CARMEL,
MOUNT VERNON, MURPHYSBORO, MURRAY, NEW MADRID, OWENSBORO,
PADUCAH, PERRYVILLE, PETERSBURG, PIEDMONT, PINCKNEYVILLE,
POPLAR BLUFF, POSEYVILLE, PRINCETON, ROCKPORT, SHAWNEETOWN,
SIKESTON, SMITHLAND, VAN BUREN, VIENNA, WEST FRANKFORT,
WEST SALEM, AND WICKLIFFE.
TORNADO WATCH 552 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CST FOR THE
FOLLOWING LOCATIONS
KY
. KENTUCKY COUNTIES INCLUDED ARE
BALLARD CALDWELL CALLOWAY
CARLISLE CRITTENDEN DAVIESS
FULTON GRAVES HENDERSON
HICKMAN HOPKINS LIVINGSTON
LYON MARSHALL MCCRACKEN
MCLEAN TRIGG UNION
WEBSTER