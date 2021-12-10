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Melody Sherman

PADUCAH — Police are searching for a 53-year-old woman reported missing in Paducah Friday afternoon. 

The Paducah Police Department says 53-year-old Melody Sherman was last seen leaving the Paducah area in a Paducah Area Transit van around 6 a.m. Police say she's believed to be somewhere in the area between Paducah and Fulton, Kentucky. 

Sherman is 5 feet, 5 inches tall and weighs 125 pounds, according to police. She was last seen wearing plaid pajama pants and a blue jean jacket. She may also be wearing brown western-style boots, police say. 

Officers ask anyone with information about where Melody Sherman is or anyone who sees her to call the McCracken County Sheriff’s Office at 270-444-4719 or their local law enforcement agency. Information can also be provided by calling West Kentucky Crime Stoppers at 270-444-8355 or texting “WKY” and the information to 8474111. 