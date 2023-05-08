Hopewell Township Police - suspected meteorite

Police said the possible meteorite penetrated the roof, the ceiling and then impacted the hardwood floor before coming to a rest. Officials have contacted several other agencies to help positively identify the object.

HOPEWELL TOWNSHIP, N.J. (KYW) — A metallic object believed to be a meteorite struck the roof of a home Monday in Hopewell Township, New Jersey, police said.

It happened just after 1 p.m. Monday at a home located on Old Washington Crossing Pennington Road.

Police said people were in the home at the time, but no injuries were reported.

Authorities said the object is about 4-inches-by-6-inches. It's an oblong shape and appears metallic, according to police.

Police said the possible meteorite went through the roof, the ceiling and then hit the home’s hardwood floor.

Officials have contacted several other agencies to help definitively identify the object.

The possible meteorite might be related to a current meteor shower called the Eta Aquariids, police said.

The incident remains under investigation.