power outage

UPDATE: Power has been restored. The outage was caused by a squirrel.

MCCRACKEN COUNTY, KY -- Approximately 555 Jackson Purchase Energy customers near the Barkley Regional Airport are without power.

Scott Adair with Jackson Purchase says a crew is heading to the area now.

The cause of the outage is unknown at this time. There is also no estimate on how long before power is restored.

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