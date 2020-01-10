Storm drain

PADUCAH — Severe weather is moving into west Kentucky and southern Illinois. Crews for local utility companies, like Jackson Purchase Energy and Paducah Power Systems, are on standby in case of any power outages. After speaking to both of the utility companies' human resource directors, we learned their plans are similar. Their trucks and chainsaws are fueled up, and workers are ready to help customers who may lose power due to the strong winds. 

The Kentucky Transportation Cabinet is monitoring the conditions of the roads in our area. Their crews are ready to help clear any debris that could block some of the roadways. They're also putting signs up near roads that flood because of the rain. Keith Todd with KYTC District 1 says there are ways you can help them keep track of the flooded roads.

"If you do encounter a place where water's over the road, and there isn't any signage that our people haven't been there to put up any signs, call your 911 call center," Todd says. "Give them a landmark, or a mile point, a crossroad, or a church, or a business nearby and say, 'Here's where the road is flooded.' So then our people can go out there and put up signs."

If you have plans for the weekend, Todd urges you to take extra caution while driving. He says it only takes 6 inches of water to put your car off of the road. If you encounter any flooded roads: turn around, don't drown.

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