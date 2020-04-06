LYON COUNTY, KY -- A River's Bend Retirement Community resident has died from COVID-19.

Lyon County Judge-Executive Wade White says 94-year-old Jean Massamore “Mama Jean” died on Saturday.

She was the second confirmed case in the county and the first confirmed from the nursing home.

Another resident at River's Bend Retirement Community and two facility workers have also tested positive for the virus.

As of Sunday, seven people in Lyon County have tested positive for the virus.

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