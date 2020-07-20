Traffic Alert

BREAKING UPDATE 5:38 p.m.: Interstate 24 eastbound is back open to traffic on and near the bridge between Paducah and Metropolis, Illinois, the McCracken County Sheriff's Office says. 

The roadway was blocked for a time due to multiple collisions in the area. 

MCCRACKEN COUNTY, KY — The McCracken County Sheriff's Office says deputies and other emergency responders are investigating crashes in the eastbound lanes of Interstate 24 on and near the bridge between Paducah and Metropolis, Illinois. 

The sheriff's office is asking drivers to avoid that area if possible, and to travel carefully through the area while first responders are working to clear the roadway. 

This is a developing story and will be updated when more information is available. 

Tags