boil water order

ELDORADO, IL — Saline Valley Conservancy District says customers in the following areas are on a boil water order until further notice:

  • The entire village of Raleigh
  • Customers north and west of Eldorado
  • Customers in Hamilton County 

Saline Valley Conservancy District says to call the Environmental Protection Agency lead and copper hotline number at 1-800-424-5323 for any questions or concerns. 

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